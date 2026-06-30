Cierra la piscina municipal El Pantano de Villajoyosa tras rescindir la empresa el contrato de gestión

La piscina municipal cubierta El Pantano de Villajoyosa cerrará a partir de este miércoles, 1 de julio, tras rescindir la empresa el contrato de gestión, que fue adjudicado en 2016. El Ayuntamiento acometerá una auditoria para conocer el estado de las instalaciones y realizará una actuación integral para volver a licitar el servicio.

La rescisión del contrato fue efectiva el pasado mes de diciembre y, durante estos meses, el Ayuntamiento ha garantizado el servicio tras llegar a un acuerdo con la mercantil para poder así atender la demanda de los usuarios hasta que finalizarán las actividades programadas de particulares y clubs deportivos.

El concejal de Deportes, Peyo Lloret, explicó que “las instalaciones se cerrarán a partir del 1 de julio y el Ayuntamiento trabaja ya para volver a ofrecer el servicio lo antes posible y en las mejores condiciones para usuarios y clubs deportivos”.

Como primer paso, se está elaborando ya un proyecto técnico para realizar una actuación integral en la piscina municipal. Una vez se redacte este documento y se acometa esta actuación, el Ayuntamiento volverá a licitar el servicio para volver a abrir la piscina municipal. Mientras, se va a realizar una auditoria para conocer en qué estado están las instalaciones actualmente.

Durante estos meses, el Ayuntamiento aseguró la continuidad del servicio llegando a un acuerdo para que la empresa mantuviera las instalaciones en las mejores condiciones posibles. El edil del área indicó que “una vez terminada la temporada de los clubes deportivos y las actividades programadas durante el año, se va a cerrar la piscina para poder acometer un proyecto integral que nos permita volver a abrir en las mejores condiciones y sin ningún problema de gestión”.

Además, el Ayuntamiento se ha comprometido, tras la negativa de la empresa, a asumir el coste de la rescisión del contrato de los trabajadores: “Sabemos cuál es la situación de los trabajadores, pero no íbamos a permitir que quedaran desamparados a la espera de una resolución judicial por otros cauces”, apuntó el concejal de Deportes.

El Ayuntamiento, desde la Concejalía de Deportes, “ha trabajado en todo momento para garantizar el servicio e intentar llegar al mejor acuerdo con la empresa, a pesar de los problemas que se han generado en este tiempo”.

El edil del área recordó que, desde 2023, el Ayuntamiento ha invertido en la piscina municipal cerca de 300.000 euros en obras y tareas de mantenimiento en la instalación, como el gunitado el muro de las pistas de pádel del complejo deportivo; mejora de las vallas del recinto; tareas de fontanería; arreglo de las duchas de los vestuarios e impermeabilización del techo; y una deshumidificadora.

El concejal de Deportes recordó que “las dificultades de gestión de la piscina no vienen de ahora. En 2023, cuando llegamos a la Alcaldía, nos encontramos esta situación sobrevenida del anterior gobierno. En este tiempo, hemos buscado la mejor solución para todas las partes, sobre todo, para los trabajadores y usuarios”.

El edil del área afirmó que “entendemos el malestar que esta situación pueda causar a los usuarios y los clubs deportivos. Vamos a buscar la mejor manera de que la piscina vuelva a abrir con unas instalaciones adecuadas y el mejor servicio posible para todos los ciudadanos”.