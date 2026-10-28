Los cementerios de la Marina Baixa amplían horarios y ultiman mejoras para Todos los Santos

En Benidorm, el cementerio de Sant Jaume ha incorporado 176 nuevos nichos, con una inversión de 185.000 euros. Los dos camposantos abrirán hasta el 1 de noviembre de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Además, se ha habilitado una parcela adicional de aparcamiento junto al cementerio de Sant Jaume.

El cementerio municipal de Villajoyosa amplía su horario desde el lunes 26 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. El día 1 de noviembre, festividad de Todos los santos, se oficiará una misa en el mismo cementerio dedicada a los vecinos que allí descansan. Será a las 16.30 horas y antes, a las 16.00 horas, se celebrará el rezo del rosario.

También en Finestrat, en las últimas semanas trabajan en diversas tareas de mantenimiento, jardinería, pintura y limpieza, centradas en mejorar el estado general de las instalaciones y cuidar tanto los espacios comunes como el entorno del cementerio.

En l’Alfàs del Pi, las obras de ampliación del cementerio permitirán sumar 174 nichos y 50 columbarios, con una inversión municipal de más de 238.000 euros. El horario especial durante el fin de semana será de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Por su parte, La Nucía ha realizado trabajos de acondicionamiento en la jardinería, los accesos y el entorno del camposanto, que abrirá de viernes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la tarde.