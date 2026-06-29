El CEA Carabineros de l'Alfàs del Pi acoge la exposición fotográfica 'Faros de Croacia' de Casa Mediterráneo

El Centro de Educación Ambiental (CEA) Carabineros de l'Alfàs del Pi acoge la exposición fotográfica 'Faros de Croacia', una muestra itinerante producida por Casa Mediterráneo que invita al público a descubrir la riqueza paisajística, histórica y cultural del litoral croata a través de la imagen. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de agosto.

La llegada de esta exposición a l'Alfàs del Pi coincide además con la celebración, del 4 al 12 de julio, de la 38 edición del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, cuyo máximo galardón es precisamente un Faro de Plata, símbolo que desde hace décadas identifica al certamen y que rinde homenaje a estos elementos tan ligados al mar, la orientación y la proyección cultural. Esta coincidencia aporta un significado especial a la muestra, que permite al público acercarse a la historia y belleza de algunos de los faros más emblemáticos del Mediterráneo.

El acto inaugural ha contado con la participación del alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, acompañado por los concejales y concejalas de la Corporación Municipal. También han asistido el director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, y el cónsul honorario de la República de Croacia en Valencia, Antonio Quirós.

Durante la inauguración se ha destacado la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi y Casa Mediterráneo, una relación que permite acercar al municipio propuestas culturales de carácter internacional y favorecer el conocimiento mutuo entre los pueblos del Mediterráneo.

La exposición reúne imágenes de los faros que iluminan la costa croata, construidos entre los años 1818 y 1899, auténticos centinelas del mar que forman parte del patrimonio histórico y marítimo del país. A través de las fotografías, el visitante puede emprender un viaje visual por una de las costas más espectaculares de Europa, marcada por más de mil islas, acantilados, paisajes naturales y una profunda tradición marinera.

Los faros croatas constituyen mucho más que elementos de señalización marítima. Son testimonios de una apasionante historia vinculada a la navegación y a las comunidades que han habitado el Adriático durante siglos. Considerados parte del patrimonio cultural europeo, muchos de ellos han sido restaurados en los últimos años para garantizar su conservación y permitir nuevos usos vinculados al turismo sostenible y la divulgación cultural.

La exposición “se amolda justo a una de las misiones de la Casa, que es poner en valor el patrimonio histórico, el patrimonio de la humanidad y el patrimonio cultural mediterráneo. Y estos son faros que tienen una historia común con el Mediterráneo nuestro -en l’Alfàs tenéis un faro- y que proceden de la época otomana; algunos estaban deteriorados y el Gobierno hizo un plan de rehabilitación del patrimonio y los ha convertido en centros de hostelería”, según ha indicado Andrés Perelló, director general de Casa Mediterraéno.

La muestra recorre algunos de los paisajes más representativos de la costa adriática y pone en valor la importancia de preservar estos monumentos costeros, cuya presencia ha guiado a generaciones de navegantes y continúa formando parte de la identidad marítima de Croacia.

El cónsul honorario de la República de Croacia en Valencia, Antonio Quirós, ha confesado que conocía l’Alfàs del Pi porque había estado veraneando con su familia en el pasado y ya entonces pudo comprobar su parecido con otros destinos de la costa croata. “Me ha encantado ver que l’Alfàs haya acogido esta exposición sobre los faros de Croacia, además teniendo un faro que es símbolo del Festival de Cine. Es una maravilla”, ha declarado.

Con esta exposición, el CEA Carabineros amplía su programación cultural estival y refuerza su papel como espacio de encuentro para la divulgación ambiental, patrimonial y cultural, ofreciendo a residentes y visitantes una oportunidad única para acercarse a la historia y los paisajes de uno de los países más fascinantes del Mediterráneo.

“Una actividad enmarcada dentro del Año Cultural”, ha subrayado el alcalde, Vicente Arques, tras incidir en que “la muestra se expone en el CEA Carabineros, donde se inicia la ruta al Faro de l’Albir, elegida Mejor Sendero Azul de España en 2026, a una semana del inicio del Festival de Cine, cuyo galardón es precisamente un Faro de Plata”. Por tanto, dos países tan alejados conectados a través de los faros, bajo el paraguas del proyecto ‘L’Alfàs 2026. Año Cultural’.

La exposición 'Faros de Croacia' puede visitarse gratuitamente en las instalaciones del CEA Carabineros hasta el próximo 28 de agosto.