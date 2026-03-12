Callosa d’en Sarrià refuerza la recogida de residuos con 230 contenedores nuevos

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha explicado que esta renovación responde a una demanda existente en el municipio. “El cambio de contenedores era una necesidad importante para Callosa. Con estas nuevas unidades mejoramos la imagen del municipio y actualizamos un servicio fundamental para los vecinos”, ha señalado el alcalde. Los nuevos contenedores permitirán sustituir progresivamente a los actuales, muchos de los cuales presentaban ya un estado de desgaste tras años de uso. Según Molina, esta medida supone “seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos y situar al municipio al nivel de otras localidades del entorno”.

Por su parte, el responsable de limpieza viaria y recogida de residuos en el municipio de la empresa adjudicada, José Vicente Lloret, ha explicado que el proceso de sustitución comenzará de forma inmediata.