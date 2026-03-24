Las brigadas forestales de la Consellería de Medio Ambiente continúan con sus labores de mejora y protección en el entorno del Puig Campana

Concretamente esta mañana la secretaria Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo, junto al director del Parque Natural de Sierra Helada, Ángel Enguix y la alcaldesa de Finestrat Nati Algado visitaban el entorno de la Font del Moli en el Puig Campana para conocer de primera las últimas actuaciones que se están desarrollando. Escuchamos a la secretaria autonómica Sabina Goretti

Actualmente se está actuando en trabajos de acondicionamiento de la zona recreativa de la Font del Molí, con la construcción de muros de mampostería y el cambio de las barandillas de madera que rodean todo este espacio. Escuchamos a Nati Algado

Adecuar, mejorar y mantener el entorno es la máxima en este tipo de parajes, concretamente además en esa misma zona se han colocado hidrantes de agua para adecuar y facilitar las labores en caso de incendio. Escuchamos de nuevo a la alcaldesa de Finestrat

En los dos últimos años, gracias a la Generalitat se ha adecuado que se conoce como la senda circular que da la vuelta a toda la montaña y en el futuro se va a seguir actuando para la mejora de un lugar de gran influencia. Desde hace tres años, y por primera vez en muchos años, se actúa en el Puig Campana, pero además se hace de manera conjunta con Generalitat, la Dirección del Parque Natural Serra Gelada, al que pertenece el Puig Campana para rehabilitar una de las zonas que más visitantes recibe al año. El mantenimiento, adecuación y mejora de los equipamientos y senderos o zonas recreativas, es esencial. Ahora se quiere trabajar en las pistas forestales para un mejor acceso en caso de urgencia de los bomberos o equipos de rescate.