Las campañas de Bonos Consumo de la Vila Joiosa y l’Alfàs del Pi continúan dinamizando el comercio local y ofreciendo descuentos a los consumidores. En la Vila Joiosa ya se han gastado 11.030 bonos en los 91 establecimientos adheridos, mientras que en l’Alfàs del Pi la iniciativa ha generado ya más de 449.820 euros en ventas. Ambas campañas siguen activas y cuentan todavía con saldo disponible para los vecinos.

La Vila Joiosa: más de 110.000 euros de ahorro

La campaña de Bonos Consumo de la Vila Joiosa ha permitido ya ahorrar más de 110.000 euros a los vecinos en sus compras en el comercio local. Desde que comenzó la iniciativa, se han gastado 11.030 bonos en los 91 establecimientos adheridos. En total, 8.574 personas se han descargado bonos para beneficiarse de esta campaña, que todavía tiene saldo disponible. A fecha de hoy quedaban 5.781 bonos de diez euros por descargar.

Los vecinos tienen hasta el próximo 30 de noviembre, a las 23.59 horas, para utilizar los bonos que ya tienen descargados. Además, el próximo 1 de diciembre se volverán a poner a disposición de la ciudadanía los bonos que hayan caducado sin utilizar. Quienes los consigan tendrán de plazo hasta el 9 de diciembre, fecha en la que finalizará definitivamente la campaña.

L’Alfàs del Pi: más de 449.820 euros en ventas

Los Bonos Consumo de l’Alfàs del Pi han superado ya los 449.820 euros en ventas. La iniciativa continúa activa hasta el próximo 15 de diciembre y todavía quedan bonos disponibles por valor de más de 181.000 euros.

El Ayuntamiento celebró ayer una nueva jornada de venta presencial en la Casa de Cultura, por la que pasaron alrededor de un centenar de personas y en la que se vendieron bonos por valor de 15.000 euros. Esta alternativa está dirigida especialmente a quienes tienen dificultades para realizar la compra por internet.

La campaña cuenta con más de 70 establecimientos adheridos y permite adquirir bonos de 10, 20, 50, 100 y 200 euros pagando únicamente la mitad de su valor. Cada persona puede comprar hasta 200 euros en bonos, con un desembolso máximo de 100 euros.