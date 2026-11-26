El Ayuntamiento de Benidorm va a reparar la balaustrada de las escaleras y del mirador de la Replaceta del Castell para garantizar la seguridad y durabilidad de este emblemático elemento, seña de identidad y uno de los espacios más representativos y visitados de la ciudad. El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha explicado que durante los trabajos de sustitución de la iluminación ornamental LED de la Replaceta del Castell, “se ha detectado cierta inestabilidad en parte de la balaustrada que corona este emblemático enclave de la ciudad, pudiendo presentar un riesgo para las personas”.

Por este motivo, y tras confirmar el mal estado de la estructura, “procedimos a cerrar el acceso a la Replaceta, mediante el vallado y señalización de la zona afectada, como medida preventiva para garantizar la seguridad de todos los visitantes, a la vez que estamos trabajando en la mejor solución constructiva”. En concreto, según ha indicado el edil, la estructura de la balaustrada “presenta un elevado grado de oxidación en las armaduras interiores de algunos tramos”, una situación que, según los técnicos, “es consecuencia de la proximidad al mar y, por extensión, de la exposición continuada de esta estructura a las condiciones salinas del entorno”.

Francis Muñoz ha señalado que la Concejalía de Espacio Público trabaja junto con los técnicos municipales en la redacción del pliego para formalizar un contrato de emergencia que permita acometer la reparación y sustitución de los tramos afectados a la mayor brevedad posible.

La intervención prevista contempla, además de la reparación de los elementos deteriorados, la sustitución de las armaduras metálicas por otras fabricadas en fibra de vidrio. La elección de este material “responde a su mayor resistencia frente a la corrosión, especialmente en entornos de elevada salinidad, donde los elementos metálicos requieren un mantenimiento y una atención constantes”, ha señalado. “A diferencia del hierro, la fibra de vidrio no se oxida, por lo que evita los procesos de expansión que se producen cuando las armaduras metálicas se corroen y que pueden acabar provocando fisuras y desprendimientos del mortero que las recubre”, según el concejal.

Con esta solución técnica se busca “no solo recuperar las condiciones de seguridad y estabilidad de la balaustrada, sino también aumentar su durabilidad y reducir la aparición de patologías derivadas de la exposición al ambiente marino”, ha agregado.

El edil ha finalizado afirmando que se está trabajando “para poder iniciar los trabajos en el menor plazo posible, atendiendo a la relevancia de este enclave para nuestra ciudad” y ha agradecido “la colaboración y comprensión de nuestros vecinos y visitantes, que muy pronto van a poder disfrutar de la Replaceta del Castell como siempre y en unas condiciones inmejorables”.