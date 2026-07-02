Benidorm reabre al tráfico rodado la avenida del Albir tras acabar las obras para duplicar el carril bici y mejorar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Benidorm ha abierto hoy al tráfico la avenida del Albir, prácticamente un mes antes de lo previsto inicialmente, tras haber finalizado las obras de mejora de la seguridad vial y de duplicación del carril bici. Estos trabajos comenzaron el pasado 25 de mayo y tenían una duración prevista de dos meses, si bien el Ayuntamiento había informado de que se harían todos los esfuerzos posibles para acortar ese tiempo, como así ha sido.

El proyecto denominado ‘Mejora y duplicación de la infraestructura ciclista de la avenida del Albir (CV-753) para la potenciación del uso turístico de la infraestructura ciclista’ se inició con un corte de tráfico que ha afectado a esta vía en el tramo entre las rotondas de intersección con la avenida Severo Ochoa y la del Sendero de la Barrina (trinquet). De hecho, la circulación rodada ha estado cortada durante el transcurso de las obras, permitiéndose solo el acceso a los vados.

Para esta obra, el Ayuntamiento ha destinado cerca de 200.000 euros con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la movilidad en la carretera CV-753, también conocida como ‘la turística’ y que enlaza el término municipal con el del vecino municipio de l’Alfàs del Pi. Una vez finalizados los trabajos, el alcalde Toni Pérez, acompañado por el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, y técnicos responsables de la actuación han visitado la zona para comprobar el acabado final y las mejoras implementadas en la vía.

Pérez ha recordado que esta avenida es de titularidad municipal desde julio de 2022, cuando la Diputación Provincial de Alicante hizo efectiva la cesión al Consistorio benidormense de un tramo de 1,6 kilómetros comprendido entre la avenida Severo Ochoa y la rotonda del ‘trinquet’, convirtiendo esta carretera en vía urbana. Asimismo, el alcalde ha destacado que “desde que esta vía pasó a ser 100% municipal, se han realizado algunas mejoras y arreglos, pero teníamos pendiente una actuación más a fondo, para mejorar infraestructuras y servicios, que es la que se ha ejecutado ahora”.

El proyecto proponía una serie de “actuaciones de reordenación de accesos y mejoras en la infraestructura ciclista para garantizar una circulación más segura para vehículos, ciclistas y peatones”, ha señalado el primer edil, que ha remarcado que “las medidas adoptadas no solo buscan mejorar la seguridad vial sino también aumentar la fluidez del tráfico”. En este sentido, Toni Pérez ha precisado que en este tramo se concentran un centro educativo, varios campings, zonas terciarias totalmente consolidadas, una finca de eventos y viviendas unifamiliares y huertas, todo ello junto a un flujo de vehículos que es el habitual de una vía urbana.

Para mejorar la seguridad y hacer más fluido el tráfico y los accesos a distintos servicios, se ha incluido una glorieta a la altura del acceso al camping Villamar. Asimismo, se ha mejorado el carril bici existente, que se ha adaptado a las pautas establecidas en la Guía de Recomendaciones para el Diseño de Infraestructura Ciclista del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible de modo que ahora discurre a ambos lados de la calzada. Además, se ha generado una zona de seguridad y se ha reducido el ancho de los carriles de circulación para favorecer el calmado del tráfico. También se ha intervenido en las intersecciones del carril bici con los caminos y accesos a las propiedades colindantes, mediante una nueva señalización horizontal, asegurando “una integración más eficiente y segura para todos los usuarios de la vía”, ha explicado el alcalde.

Por último, Toni Pérez ha subrayado que esta actuación “ha sido trabajada atendiendo a las peticiones realizadas por las asociaciones de vecinos de Pla del Cuartel y Pla del L’Assagador” y ha agregado que “con la implementación de estas medidas, esperamos una reducción en los accidentes y una mejora significativa en la calidad de vida de los ciudadanos”.

Fondos Next Generation

Este proyecto cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation. En concreto, dentro del marco del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de la Comunitat Valenciana 2021, financiado por la Unidad Europea - Next Generation EU, Benidorm obtuvo una subvención para la mejora y duplicación de la infraestructura ciclista de la Avenida de l’Albir, dentro del Programa 3 (Movilidad turística sostenible: transporte limpio) de este plan.