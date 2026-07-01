Benidorm reabre tras su acondicionamiento el parking de la avenida de Beniardá con capacidad para más de 360 vehículos

El alcalde Toni Pérez afirma que estas obras “han dignificado la entrada a la ciudad” y que la nueva infraestructura supondrá “un antes y un después para los vecinos de Foietes”

El Ayuntamiento de Benidorm ha reabierto este miércoles, 1 de julio, el aparcamiento disuasorio de la avenida de Beniardá tras las obras de acondicionamiento que se han llevado a cabo en los últimos ocho meses y que han supuesto una inversión de casi 1,6 millones de euros. Así, el estacionamiento ha comenzado a prestar servicio esta mañana con su nueva configuración, con capacidad para más de 360 vehículos y dotada entre otros servicios de asfaltado, pavimento drenante sobre las plataformas de estacionamiento, iluminación, red eléctrica, arbolado y zonas verdes, mobiliario urbano, un sistema de control de acceso, conteo de vehículos, señalética, elementos de protección y balizamiento, así como plazas reservadas para personas con movilidad reducida y plazas para vehículos familiares.

El proyecto, denominado ‘Sistema urbano de drenaje sostenible para la implantación del aparcamiento disuasorio en la parcela municipal del Moralet’, supone por tanto una notable mejora con respecto al parking que ya existía en la avenida, de tierra y sin urbanización ni ordenación de las plazas, y se incluye en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 360’, como actuación número 13. El proyecto ha sido financiado al 100% con fondos europeos Next Generation EU, asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos y ha contado con un presupuesto de 1.548.717,93 euros, con el cual, además, se ha dotado a todo el estacionamiento de una red de drenaje principal para evacuar el agua de lluvia que no pueda absorber por sí mismo el terreno así como la preinstalación de toda la infraestructura necesaria para la posterior incorporación de puntos de carga eléctrica.

Previamente a su puesta en servicio, el Ayuntamiento de Benidorm realizó ayer una visita a este estacionamiento disuasorio para comprobar el resultado de las obras antes de su ocupación con vehículos. La misma estuvo encabezada por el alcalde Toni Pérez, junto a los ediles de Movilidad, Francis Muñoz, y Fondos Europeos, Aida García Mayor, así como otros miembros de la Corporación, técnicos municipales, vecinos del barrio y representantes del Consejo Vecinal. El primer edil trasladó la “satisfacción” del Consistorio por la ejecución de un proyecto que “ha dignificado una de las principales entradas a nuestra ciudad, con es ésta” y destacó que el mismo “va a suponer un antes y un después, especialmente para los vecinos de Foietes – Colonia Madrid, al aportar un lugar de estacionamiento amplio y con unas condiciones fantásticas”. Por este motivo, se mostró convencido de que “más que un aparcamiento disuasorio” el nuevo espacio va a ser empleado “como un servicio más de este barrio; por tanto, especialmente para los residentes pero también atendiendo a esas personas que vienen a trabajar a Benidorm desde otros municipios y que también emplean este espacio para estacionar”.

Durante la exposición del proyecto, Toni Pérez destacó igualmente que la ejecución de este proyecto “ha seguido una cronología muy clara”, tras la ejecución del paso subterráneo de la avenida de Beniardá y dentro de un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “con el que se ha financiado al cien por cien esta obra, a coste cero para las arcas municipales de Benidorm”.

Por último, recordó que en la parte anexa a este nuevo estacionamiento, la más próxima al parque de El Moralet que se habilitó para ser utilizada como parking mientras se han ejecutado estos trabajos, “no podemos intervenir con un proyecto similar al que se ha hecho aquí por su configuración de suelo forestal”. No obstante, sí avanzó que “se va a poder seguir empleando como parking adicional, con lo que esta entrada a Benidorm va a disponer, entre ambos espacios, de cerca de mil plazas de aparcamiento gratuito”, reduciendo así el tránsito de vehículos en el casco urbano y facilitando el acceso y estacionamiento a vecinos, visitantes y turistas.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, destacó que “seguimos invirtiendo en un asunto tan importante para este gobierno como es la mejora de la oferta de estacionamiento público y gratuito, en este caso con un proyecto para el que conseguimos financiación europea y que ha mejorado enormemente este espacio, que tiene una gran demanda de vecinos y visitantes”. Muñoz finalizó, asimismo, señalando que “todo el diseño está basado en criterios de sostenibilidad” y que el proyecto “se enmarca dentro de las estrategias generales de movilidad sostenible que estamos ejecutando desde 2015 en Benidorm”.