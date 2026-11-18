El Ayuntamiento de Benidorm abre este martes una nueva aula de estudio para ofrecer a los estudiantes de la ciudad, especialmente los más jóvenes, un espacio cómodo, seguro y adaptado para preparar sus exámenes o trabajos académicos durante todo el año. El aula está situada en la calle Callosa, en los locales de los antiguos Juzgados de la avenida de Beniardà y donde ahora se ubican también la nueva Extensión Administrativa Municipal de Foietes y el servicio PROP de la Generalitat. Su apertura se va a producir esta tarde, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Estudiante, que se conmemora el 17 de noviembre. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha destacado que, con esta nueva instalación, el Consistorio “amplía los espacios destinados al estudio y la formación, ofreciendo a nuestros estudiantes un entorno adecuado a sus necesidades, con un amplio horario de apertura y de fácil acceso, donde poder acudir durante todo el curso y no únicamente en periodo de exámenes”.

La nueva sala cuenta con capacidad para 40 personas y está completamente equipada para garantizar unas condiciones óptimas de estudio, con iluminación adecuada, conexión wifi y mobiliario adaptado a las necesidades de los usuarios.

El horario inicial de apertura será de lunes a viernes, de 8.00 a 21.00 horas, ofreciendo así trece horas diarias de servicio ininterrumpido. No obstante, Toni Pérez ha explicado que, durante los periodos de exámenes, se ampliará este horario, de manera que “la sala esté operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana, dando respuesta a las necesidades de los estudiantes en las épocas de mayor actividad académica y de estudio”.

El primer edil ha destacado que "la apertura de esta nueva sala supone un paso más en nuestro compromiso con la educación y con la juventud de Benidorm, para que nuestros estudiantes dispongan de espacios cómodos, accesibles y bien equipados, donde concentrarse y preparar sus exámenes en las mejores condiciones posibles".

Toni Pérez también ha señalado que "hemos querido hacer coincidir la apertura con el Día Internacional del Estudiante, una fecha especialmente significativa para poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el trabajo diario de los estudiantes, de nuestros jóvenes, así como para reafirmar nuestro compromiso de seguir facilitándoles recursos que contribuyan a apoyar y mejorar su formación".

Asimismo, ha trasladado la voluntad del Ayuntamiento de adaptar progresivamente este servicio a las necesidades reales del alumnado. "Por nuestra experiencia con el programa ‘Sessió Contínua’, sabemos que durante las épocas de exámenes muchos estudiantes necesitan disponer de un lugar tranquilo donde estudiar, también durante las noches o los fines de semana. Por eso, la voluntad es que esta nueva sala ofrezca un servicio ininterrumpido las 24 horas del día durante esos periodos", ha explicado.

Pérez ha incidido en que "invertir en espacios para el estudio es invertir en el futuro de nuestra ciudad y de nuestros residentes” y ha avanzado que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para ofrecer a los estudiantes benidormenses las herramientas, los recursos y las oportunidades que necesitan para alcanzar sus objetivos académicos".

Por último, ha finalizado señalando que, con la apertura de esta nueva aula de estudio, el Ayuntamiento de Benidorm refuerza su compromiso por “mejorar los servicios educativos municipales y facilitar espacios que favorezcan el aprendizaje y el rendimiento académico de nuestros vecinos y vecinas, y en especial de los más jóvenes”.