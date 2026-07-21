Benidorm lanza una nueva convocatoria de ayudas para impulsar proyectos emprendedores

La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benidorm ha convocado una nueva edición de las ayudas directas para nuevos autónomos y empresas que hayan iniciado su actividad a lo largo de este año. La Junta de Gobierno Local ha aprobado un gasto de 78.000 euros para hacer frente a la convocatoria, así como las bases reguladoras de la misma, con el objetivo de “favorecer la puesta en marcha de nuevas actividades en la ciudad”, ha explicado la concejal del área, Mónica Gómez.

La edil ha precisado que hay establecidos dos tipos de ayudas, una de 700 y otra de 1.000 euros, y que las mismas “constituyen un apoyo para las personas que están iniciando una actividad profesional por cuenta propia en Benidorm”. En este sentido, Gómez ha incidido en que “uno de los principales objetivos de estas ayudas es la promoción económica, el fomento del autoempleo y la creación de puestos de trabajo para nuestros vecinos”.

Las bases de esta convocatoria establecen que las ayudas se pueden solicitar desde el día siguiente a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta el 31 de diciembre de este año, a través de la Sede Electrónica (https://sede.benidorm.org) donde los interesados también deberán adjuntar toda la documentación requerida.

Para poder optar a esta línea de ayudas, los interesados deberán darse o haberse dado de alta como autónomos, con domicilio fiscal en Benidorm, entre el 1 octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 y haber iniciado su actividad económica entre esas fechas. Igualmente deben encontrarse de alta en el censo de obligados tributarios y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos antes de presentar la solicitud, pero no deberán haber estado de alta en los tres meses anteriores al inicio de la actividad.

Tampoco podrán haber sido beneficiarios de estas ayudas en cualquiera de los dos ejercicios anteriores y deben estar empadronados en Benidorm o bien solicitar una licencia de apertura en un local radicado en la ciudad, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la TGSS y no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Benidorm.

Por lo que se refiere a la cuantía de las ayudas, como se ha apuntado anteriormente, las mismas pueden ser de 700 o de 1.000 euros. Las primeras van destinadas a emprendedores empadronados en Benidorm y que se establezcan como autónomos con domicilio fiscal en la ciudad, pero no requieran de una licencia de apertura; así como para los emprendedores que no estén empadronados en Benidorm pero se establezcan como autónomos, con domicilio fiscal en la ciudad y tramiten una licencia de apertura en el Ayuntamiento de Benidorm.

Por lo que se refiere a las ayudas de 1.000 euros, las mismas se dirigen a los emprendedores que se establezcan como trabajadores autónomos con domicilio fiscal en Benidorm, que estén empadronados en la ciudad y que tramiten una licencia de apertura en el Consistorio benidormense, tal y como recogen las bases.

Una comisión técnica será la encargada de evaluar las solicitudes y proponer la aprobación o denegación de las ayudas, así como la asignación de las cantidades subvencionadas.

80 proyectos con apoyo municipal en 2025

La edil Mónica Gómez ha informado de que el pasado año 2025, esta línea de ayudas llegó a un total de 80 proyectos emprendedores, alcanzando una aportación total de 64.700 euros y superando en más de 12.000 euros las ayudas otorgadas el año inmediatamente anterior, que alcanzaron los 52.500 euros para un total de 63 proyectos. Igualmente, ha explicado que la hostelería fue el principal grupo de actividad beneficiario de la convocatoria, seguido del comercio al por mayor y al por menor y otros servicios. Entre ellos, la imagen personal, la construcción, las actividades profesionales y técnicas, los servicios sanitarios, la educación, las industrias manufactureras o las actividades culturales y deportivas, lo que, según Gómez, “pone de manifiesto la diversidad del tejido emprendedor de nuestra ciudad”.

Por lo que se refiere a la distribución de estas ayudas según el perfil de los beneficiarios, la misma presentó una práctica paridad entre hombres y mujeres (47,5% y 52,5%, respectivamente), mientras que, por edad, la mayor concentración de ayudas recayó en personas de entre 30 y 45 años (45%).

Para finalizar, la responsable de Empleo y Desarrollo Local ha destacado la “sensibilidad y constante colaboración de este gobierno con el tejido productivo local y con el emprendimiento” y, junto a esta línea de ayudas, también ha puesto como ejemplo “las distintas acciones que desarrollamos a lo largo del año por medio de talleres, cursos formativos o concursos, como el de Ideas Emprendedoras, y los recursos para impulsar y promover el autoempleo, como el Espai Coworking”.