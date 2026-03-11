Benidorm inicia la licitación del proyecto ‘Gemelo Digital’

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado la licitación del proyecto ‘Gemelo Digital’, un proyecto cuyo objetivo es el de estimar, caracterizar y monitorizar las fluctuaciones de la población presente en la ciudad, tanto residente como flotante, con un foco especial en la actividad turística. Este contrato se enmarca en el Componente 14 Inversión 1 Submedida 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos de la Unión Europea-Next GenerationEU por el cual se le concedieron al Ayuntamiento un total de 5,5 millones de euros.

En concreto, se trata de la Actuación 7 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 ‘Verde Benidorm’, una de las 16 actuaciones que fueron agrupadas en cuatro ejes estratégicos. Esta figura en el eje 3 –Transición Digital- con el nombre ‘Gemelo Digital DTI para el cálculo de la población flotante’.

El precio del contrato asciende a 133.888,22 euros y su plazo de ejecución es de tres meses. Se adjudicará por procedimiento abierto y el plazo de presentación de ofertas finalizará el próximo 17 de marzo.

l alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha avanzado que el objeto del mismo es “proporcionar una plataforma que permita realizar la estimación dinámica de la población flotante y su interacción con servicios urbanos, con especial atención al fenómeno turístico”. Este sistema integrará múltiples fuentes de datos operacionales y contextuales –municipales y externas- y proporcionará servicios de estimación, previsión y simulación “que respalden la toma de decisiones municipal basada en evidencias”.