Benidorm inicia la licitación del contrato para la renovación del alumbrado del acantilado del Castell

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado el expediente de contratación para adjudicar el contrato de la renovación de la iluminación ornamental del acantilado del Castell, en la Punta Canfali. Esta actuación se encuentra financiada con cargo a fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 ‘Benidorm Visión 360’, con inclusión expresa en la Actuación 12: Embellecimiento del Casco Antiguo.

El precio de licitación del contrato se ha establecido en 148.750,05 euros y el plazo de ejecución de las obras fija un máximo de cinco meses de trabajo. El proyecto, cuyo contrato se licita mediante expediente ordinario y abierto simplificado, nace con el objeto de renovar de forma integral el sistema de iluminación ornamental del acantilado del Castell mediante la mejora de las luminarias existentes en la cara Oeste y la sustitución de los proyectores de la cara Este por nuevos equipos ‘Led RGBW’ de alta eficiencia.

La nueva iluminación contará con ópticas específicas, tratamiento marino y criterios de mínima invasión. Además, según ha explicado el alcalde Toni Pérez, la actuación incorporará “un sistema de telegestión que permite el control, regulación y supervisión remota de la instalación, garantizando así una gestión eficiente, flexible y sostenible del alumbrado al tiempo que mantiene el carácter emblemático del enclave y minimiza los impactos sobre el medio marino y el cielo nocturno”.

La reducción de la potencia instalada será superior al 80% y las emisiones de CO2 disminuirán en casi 9.000 kilos al año. Una renovación que mantiene el carácter emblemático del enclave y minimiza los impactos sobre el medio marino y el cielo nocturno.