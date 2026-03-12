Benidorm habilita un nuevo acceso y sendero en el parque de El Moralet

Los trabajos comenzaron el pasado año con la apertura de cortafuegos, la instalación de cámaras térmicas de vigilancia y labores de poda y clareo del arbolado.

Este nuevo sendero se integra además en el proyecto correspondiente a la actuación número uno del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023, una de las iniciativas para las que el Ayuntamiento logró financiación externa.

José Ramón González de Zárate, concejal de Parques y Jardines, ha visitado el nuevo acceso y el nuevo sendero y ha afirmado que “seguimos sumando atractivos en una de las joyas de la ciudad como es este parque, una zona que queremos seguir dando a conocer. Por eso continuamos haciendo entradas y caminos allá donde es posible para que cada vez más gente venga a verlo y disfrutarlo”.

La nueva entrada se ubica en la parte norte de la calle Presidente Adolfo Suárez, en donde se ha allanado y adecentado la zona, se ha colocado una talanquera nueva y se ha creado un sendero de unos 200 metros que comunica directamente con el sendero principal del parque. “Es una zona en la que hay muchos residentes y esta nueva entrada les va a venir muy bien porque pueden adentrarse hasta al camino principal sin ninguna dificultad” ha precisado González de Zárate.

El edil también ha destacado que ya ha finalizado otra intervención en un punto cercano de la misma calle, donde se ha retirado arbolado para crear un cortafuegos perimetral y reforzar así la protección frente a posibles incendios.