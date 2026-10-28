Benidorm aprueba una subvención de 100.000 euros para potenciar el deporte femenino en los clubes locales

El Ayuntamiento de Benidorm ha lanzado una línea de subvenciones dotada de 100.000 euros y que tiene como objetivo fomentar el deporte femenino, apoyando económicamente a asociaciones o clubes locales que cuenten con equipos formados por niñas, adolescentes o mujeres y/o que desarrollen programas para promocionar, promover y potenciar la práctica deportiva en este grupo de población. El concejal de Deportes, Javier Jordá, ha explicado hoy que el plazo para solicitar estas ayudas ya está abierto, tras la aprobación de las bases por la Junta de Gobierno local y su publicación, ayer, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Así, las asociaciones y clubes interesados tienen desde hoy un plazo de 15 días naturales para presentar toda la documentación requerida, bien forma presencial en el registro general del Ayuntamiento de Benidorm o bien de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.

Javier Jordá ha señalado que desde el Consistorio benidormense “llevamos tiempo trabajando para potenciar y facilitar la accesibilidad de la mujer al deporte a través de distintos programas municipales y también con la colaboración de los clubs deportivos locales, a los que va dirigida un año más esta subvención”. En este sentido, ha destacado que los beneficiarios de estas ayudas son “los clubes inscritos en el Registro Municipal de Entidades Deportivas del Ayuntamiento”, cada uno de los cuales podrá recibir una subvención de hasta un máximo de 20.000 euros, según establecen las propias bases, que también recogen que las mismas se distribuirán ajustándose a principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Serán subvencionables las actividades, proyectos y programas de carácter deportivo cuya finalidad sea la promoción y el fomento del deporte femenino no profesional y que se consideren acordes con la planificación general municipal en materia de deportes promovidos por entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Deportivas del Ayuntamiento.

Al igual que en convocatorias anteriores, será una comisión técnica la que se encargará de evaluar todas las solicitudes, teniendo en cuenta criterios como la antigüedad del club, el número de deportistas federadas, la organización de actividades deportivas, la colaboración con la Concejalía de Deportes en actividades y eventos deportivos o los gastos federativos, de arbitraje o los que se realicen para el trasladado de los equipos femeninos.

Los clubs o entidades que soliciten las ayudas deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal al menos con un año de antigüedad, no deben tener ánimo de lucro, habrán de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y deberán haber justificado debidamente las subvenciones recibidas en años anteriores. Quedan excluidas las actividades ya programadas por la Concejalía, así como las subvenciones nominativas directas a entidades y clubes que tengan concedidas subvenciones directas.