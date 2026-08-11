Benidorm acoge la primera ‘Pop-Up de Marcas Locales’, un encuentro que reunirá a 14 comercios

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Comercio, colaborará en el primer ‘Pop-Up de Marcas Locales + Biomateriales’ de Benidorm, una iniciativa impulsada por la diseñadora y emprendedora Mireia Hernández, también creadora de ‘Socmateria’, que reunirá el próximo viernes 21 de agosto, de 20.00 a 22.00 horas, a 14 proyectos y marcas locales en l´Hort de Colón.

El evento se enmarca en la campaña ‘Tu comercio crece’, con la que la Concejalía de Comercio busca apoyar y visibilizar al tejido comercial y empresarial de la ciudad, generando nuevos espacios de encuentro, de kilómetro cero entre comerciantes, emprendedores, creadores, artistas y asistentes, que podrán conocer los diferentes proyectos desarrollados en la ciudad.

En este encuentro participan 14 proyectos y marcas locales de diferentes ámbitos, entre ellos comercio, hostelería, artesanía, cultura, alimentación y creación: ‘Óptica Voramar’, ‘Casa Cremà’, ‘Lecker Atelier’, ‘GallinilayVichy’, ‘Mumi&Co’, ‘Té y Sensaciones’, ‘La Retora’, ‘La Furona’, ‘Bebélandia’, ‘Pastelería Valderrama’, ‘Miedos Manuscritos’, ‘La Tienda Amarilla’, ‘Indiverso DJ Festival’ y ‘SOCMATERIA’.

El formato ‘Pop-Up’ permitirá que el público se acerque al espacio de manera fluida durante las dos horas de actividad. El acceso será gratuito y estará limitado al aforo disponible, permitiéndose la entrada de nuevos asistentes a medida que se produzcan salidas y siempre respetando la capacidad máxima del espacio.

Además de la exposición y comercialización de productos, el encuentro contará con degustaciones, demostraciones y música ambiente de la mano de Indiverso DJ Festival, creando un espacio diferente de carácter empresarial y social, que como ha señalado Mireia Hernández, “el propósito de este evento es conectar tanto a la gente de a pie como con los comercios, y que puedan interactuar en vivo y en directo, es una forma de acercar”.

El concejal de Comercio, Javier Jordà, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por este tipo de iniciativas y animado a vecinos y visitantes a acercarse a l’Hort de Colón para conocer el talento y los proyectos desarrollados en Benidorm, “este primer ‘Pop-Up’ supone el inicio de una propuesta que busca tener continuidad, con la previsión de que puedan celebrarse nuevos encuentros que sigan dando visibilidad al comercio, la artesanía, la cultura y el talento local de Benidorm”.