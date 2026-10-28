El Ayuntamiento de l’Alfàs invierte 45.000 euros en proteger la cubierta del pabellón de Infantil del Veles e Vents

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi está a punto de finalizar las obras de impermeabilización del pabellón de Educación Infantil del CEIP Veles e Vents, una actuación que cuenta con una inversión municipal de 43.560 euros, IVA incluido. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Construcciones e Impermeabilizaciones Canet SL y tienen como objetivo mejorar el estado de las instalaciones y prevenir problemas derivados de las filtraciones de agua.

La intervención ha incluido la limpieza del soporte de tela asfáltica de la cubierta mediante sopladora y equipo de agua a presión, así como la aplicación de una imprimación especial para preparar la superficie. Posteriormente, se ha colocado una malla de fibra de vidrio junto con una nueva capa de aislamiento para reforzar la impermeabilización y mejorar la protección de la cubierta.

La concejala de Educación, Laura Sevilla, y el edil de Urbanismo, Toni Such, han visitado el centro educativo para comprobar el avance de las obras. Durante la visita han estado acompañados por el responsable de la empresa encargada de la intervención y por el director del CEIP Veles e Vents, Julián López.

Sevilla ha destacado la importancia de mantener los centros educativos en buenas condiciones y garantizar unas instalaciones adecuadas para el alumnado y el personal docente. “Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para mejorar los colegios públicos del municipio y atender las necesidades que presentan sus instalaciones. Esta actuación permitirá reforzar la protección de la cubierta del pabellón de Infantil y contribuirá a mantener los espacios educativos en las mejores condiciones”, ha señalado la concejala.

La responsable municipal de Educación ha subrayado también la importancia de la coordinación entre los departamentos municipales, la empresa encargada de los trabajos y la dirección del centro para facilitar el desarrollo de la intervención. Con esta actuación, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi continúa con las labores de mantenimiento y mejora de las infraestructuras educativas municipales.