La Asociación del Casco Antiguo de Villajoyosa expresa una queja formal por el modelo de celebración de la fiesta de Fin de Año

Desde el consistorio han asegurado que se tomarán medidas y se llevarán a cabo acciones para solucionar los problemas que surgieron el año pasado

Desde la Asociación del Casco Antiguo destacan que, aunque fueron ellos los impulsores de esta celebración hace años, creen que por lo que ocurrió en la fiesta del año pasado en el que aseguran que hubo ausencia de control de acesos y aforo y por la gran afluencia masiva sin medidas es necesario que se adopten una serie de medidas. Escuchamos a Toni Rubio, presidente de la Asociación del Casco Antiguo de la Vila

Desde la asociación han mantenido una reunión con varios departamentos del consistorio vilero para que lo que ocurrió en la edición del año pasado de esta celebración no vuelva a suceder. Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana de Villajoyosa han expresado que se van a poner los medios y servicios posibles para evitar que sucedan estos percances. Escuchamos a Jaime Santamaría, concejal de Seguridad Ciudadana

