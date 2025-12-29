El PSOE de Benidorm realiza balance de la gestión del alcalde Toni Pérez durante este año

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha lamentado que este ejercicio cierre con una ciudad “paralizada”, un Ayuntamiento que se enfrenta a la más que probable “quiebra técnica” por la sentencia de Serra Gelada y un alcalde que ha continuado actuando un año más con una "altivez y prepotencia" impropias de su cargo. Escuchamos a Cristina Escoda
Precisamente una denuncia socialista al Tribunal de Cuentas ha propiciado que Benidorm pueda recuperar, después de más de 20 años, varios millones de euros por el denominado como premio hotelero. Pero además desde el Psoe han señalado que hay una serie de contratos caducados.
Además, han puesto de manifiesto la necesidad de contar ya con proyectos que siguen sin ponerse en marcha como el nuevo Centro de Salud del Rincón y en las dependencias del antiguo podrían ser utilizadas para dotar a la zona de nuevos y renovados servicios como biblioteca o extensión administrativa.
El PSOE propone para 2026 construir un tercer pabellón deportivo en La Cala y crear un Espai Jove, y una nueva biblioteca y extensión administrativa en el Rincón