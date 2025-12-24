Pérez Llorca visita la Residencia Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa con motivo de las fiestas navideñas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado la Residencia Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa, donde ha felicitado las Navidades a los residentes y usuarios. Acompañado por la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano y el alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, el jefe del Consell ha recorrido las instalaciones del centro, que cuenta con un centenar de plazas junto a la directora del Asilo, Cristina Vaquero y también el director del Centro de Día, José Segrelles. Allí, ha agradecido la labor y el esfuerzo de los trabajadores de la residencia y de la Conselleria para que centros como este y sus residentes estén siempre tan bien atendidos. Escuchamos a Juanfran Pérez Llorca

El momento más emotivo ha tenido dentro de la residencia en la que el director José Segrelles ha leído una carta de familiares de una usuaria de esta Residencia. Escuchamos a José Segrelles, director del Asilo Santa

El presidente de la Generalitat y Marcos Zaragoza junto al resto de concejales y cargos políticos ha felicitado la navidad a los usuarios y a los trabajadores que hacen de estas fechas un momento único como señala Marcos Zaragoza