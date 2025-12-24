Servicios Sociales

Pérez Llorca visita la Residencia Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa con motivo de las fiestas navideñas

El president de la Generalitat Valenciana ha compartido con usuarios y trabajadores diversas actividades previas a la celebración de la Nochebuena y la Navidad

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa |

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado la Residencia Hospital Asilo Santa Marta de Villajoyosa, donde ha felicitado las Navidades a los residentes y usuarios. Acompañado por la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano y el alcalde de la Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, el jefe del Consell ha recorrido las instalaciones del centro, que cuenta con un centenar de plazas junto a la directora del Asilo, Cristina Vaquero y también el director del Centro de Día, José Segrelles. Allí, ha agradecido la labor y el esfuerzo de los trabajadores de la residencia y de la Conselleria para que centros como este y sus residentes estén siempre tan bien atendidos. Escuchamos a Juanfran Pérez Llorca

El momento más emotivo ha tenido dentro de la residencia en la que el director José Segrelles ha leído una carta de familiares de una usuaria de esta Residencia. Escuchamos a José Segrelles, director del Asilo Santa

El presidente de la Generalitat y Marcos Zaragoza junto al resto de concejales y cargos políticos ha felicitado la navidad a los usuarios y a los trabajadores que hacen de estas fechas un momento único como señala Marcos Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer