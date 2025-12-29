El pleno de Benidorm acuerda por unanimidad la prórroga del contrato de gestión de las playas por un año más

Por unanimidad también ha sido aprobada la quinta prórroga del contrato de gestión del servicio de explotación de hamacas, sombrillas, socorrismo, playas accesibles y limpieza de playas por un año más. El importe de los servicios a prestar por el adjudicatario de acuerdo con la valoración incluida en el Pliego de Cláusulas Administrativas asciende a 2.029.740 euros. Escuchamos a Mónica Gómez, edil de Playas de Benidorm

Además, el pleno de Benidorm ha aprobado por unanimidad tres propuestas de la Junta de Portavoces para poner el nombre de Jaume Antón Grau a una calle de la ciudad, nominar el auditorio del Centro Cultural con el nombre de Rafael Doménech Pardo y nominar el albergue juvenil del ‘Parc de la Séquia Mare’ con el nombre de ‘Albergue juvenil y zona de acampada José Antonio Añón Ramón’.

La sesión se ha celebrado esta mañana en un Salón de Plenos repleto de público, en su mayoría familiares de los tres homenajeados, así como representantes de la sociedad civil de la ciudad, que han querido estar presentes en el reconocimiento público a estas tres destacadas personalidades de la historia local.

En la sesión también se ha acordado por unanimidad la continuidad del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos para el ejercicio 2026, de acuerdo a los precios aprobados y vigentes en 2025. Así, el presupuesto anual de este año ha ascendido a 15.265.651,17 euros. En materia de Movilidad también se ha alcanzado la unanimidad a la hora de aprobar la transformación de una licencia de taxi a Euro Taxi solicitada por un propietario de licencia.El pleno ha aprobado por mayoría de votos del PP y PSOE y el voto contrario de Vox, el III Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2026-2030.

Por último, en el capítulo económico, se ha aprobado con la mayoría de los votos del equipo de gobierno el pago de facturas de competencia plenaria correspondientes al servicio de limpieza y recogida de residuos por importe de 4.295.622,29 euros.