Benidorm retoma el aparcamiento subterráneo de Jaime I, con más de 400 plazas

El gobierno lleva a pleno el lunes ceder los derechos para construir el parking, que quedó sin ejecutar hace más de una década,

la previsión es que, una vez pasado el puente de la Inmaculada del próximo mes de diciembre, se proceda al vallado de la zona y se inicie la excavación, centrada mayoritariamente en la calzada.

Benidorm

La obra se ha planificado para que las afecciones sean las mínimas posibles para vecinos y comerciantes y los trabajos puedan convivir con la actividad de la avenida.

Benidorm retoma, casi 15 años después, la intención de construir un aparcamiento subterráneo en la avenida de Jaime I, la concesión del aparcamiento proyectado en Jaime I lo ostentará la mercantil que actualmente gestiona los parkings de Ametlla del Mar, Mercado Municipal y Tomás Ortuño. El parking subterráneo abarcará el tramo de Jaime I que va desde la avenida Nicaragua hasta el cruce con Ricardo Bayona y Los Limones, con una longitud de unos 350 metros aproximadamente.

Además del parking, está prevista la creación de dos rotondas en la avenida para facilitar el acceso al mismo sin ralentizar o paralizar el tráfico. La primera de las glorietas se ubicará a la altura de Ricardo Bayona y Los Limones; y la segunda, junto a Marqués de Comillas. En concreto, en el margen izquierdo de la avenida en sentido subida sólo se invadirá mínimamente la acera en puntos muy concretos; mientras que en la parte derecha las aceras se reducirán temporalmente en varios metros. Una vez finalizada la obra se repondrá el pavimento.

