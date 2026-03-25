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Arrestada la encargada de un local de masajes en Benidorm por venta de estupefacientes

Desde principios de año, la Policía Local ha realizado 15 inspecciones en establecimientos que ofrecen servicio de masajes, en las que se han detectado numerosas irregularidades relacionadas con la actividad declarada y la realmente ejercida

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Arrestada la encargada de un local de masajes en Benidorm por venta de estupefacientes
Arrestada la encargada de un local de masajes en Benidorm por venta de estupefacientes | Onda Cero Marina Baixa

La Policía Local de Benidorm ha detenido a una mujer de nacionalidad colombiana como presunta autora de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes en el marco de una campaña de inspección de establecimientos que ofrecen servicios de masajes y que se viene desarrollando desde el pasado mes de enero.

El operativo se desarrolló en un local situado en la calle Atocha y fue una actuación conjunta con la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional. Durante la intervención, los agentes procedieron a la incautación de diversas sustancias estupefacientes, así como de dinero en efectivo. Asimismo, se tramitaron varias denuncias por infracciones administrativas contra el establecimiento y algunos de sus trabajadores.

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