La app municipal de Villajoyosa supera los 2.000 usuarios y consolida su uso ciudadano

La app gratuita “Vilajoiosa”, disponible para dispositivos Android y iPhone, permite comunicar en tiempo real problemas en la vía pública, además de consultar noticias, agenda municipal, transporte público, farmacias de guardia o solicitar cita previa en servicios municipales. Actualmente supera los 2.070 usuarios registrados y mantiene una media de cuatro descargas diarias.

En cuanto al balance del pasado año, el Ayuntamiento recibió 708 incidencias, la mayoría relacionadas con iluminación, mantenimiento y limpieza viaria. Casi el 91% se comunicaron a través de la propia aplicación municipal.