Los alumnos del ‘Taller de Empleo Benidorm Natura i Esport’ reciben los diplomas que acreditan su formación

El programa ha contado con una veintena de participantes, que han sido contratados a lo largo de un año para formarse en dos ramas formativas diferentes: diez en ‘Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes’ y ‘Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas’. El resto, en ‘Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas’ y ‘Guía por itinerarios en bicicleta’.

La entrega de diplomas ha tenido lugar en el parque El Moralet, donde han desempeñado buena parte de los trabajos prácticos de esta formación. Para este taller el consistorio recibió del Servicio Valenciano de Empleo y Formación-LABORA una subvención de 549.528 euros, que se complementó con una aportación municipal.