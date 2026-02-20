Empleo y Formación

Los alumnos del ‘Taller de Empleo Benidorm Natura i Esport’ reciben los diplomas que acreditan su formación

La entrega de diplomas ha tenido lugar en el parque El Moralet, donde han desempeñado buena parte de los trabajos prácticos de esta formación

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Los alumnos del ‘Taller de Empleo Benidorm Natura i Esport’ reciben los diplomas que acreditan su formación
Los alumnos del ‘Taller de Empleo Benidorm Natura i Esport’ reciben los diplomas que acreditan su formación | Onda Cero Marina Baixa

El programa ha contado con una veintena de participantes, que han sido contratados a lo largo de un año para formarse en dos ramas formativas diferentes: diez en ‘Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes’ y ‘Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas’. El resto, en ‘Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas’ y ‘Guía por itinerarios en bicicleta’.

La entrega de diplomas ha tenido lugar en el parque El Moralet, donde han desempeñado buena parte de los trabajos prácticos de esta formación. Para este taller el consistorio recibió del Servicio Valenciano de Empleo y Formación-LABORA una subvención de 549.528 euros, que se complementó con una aportación municipal.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer