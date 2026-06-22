Altea refuerza su apoyo al comercio local con la firma de un nuevo convenio con ALCEA

El Ayuntamiento de Altea, a través de la concejalía de Comercio, y la Asociación Local de Comerciantes y Empresarios de Altea (ALCEA) han suscrito un nuevo convenio de colaboración para impulsar acciones de promoción y dinamización del comercio local durante el año 2026.

“Mediante este acuerdo, la Concejalía de Comercio reafirma su compromiso con el tejido comercial alteano, considerado un elemento clave para la actividad económica y la imagen turística del municipio”, ha explicado el concejal de Comercio, Jose Maria Borja.

El convenio contempla una aportación municipal de 8.000 euros destinada a apoyar el funcionamiento de la asociación y la organización de iniciativas de promoción comercial.

Entre las actuaciones previstas destaca la celebración de una nueva edición de “La Nit del Comerç”, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre, tras el éxito de la convocatoria celebrada el pasado año. Ambas entidades trabajan para consolidar este evento como una cita de referencia para el comercio local y para la comarca de la Marina Baixa.

Asimismo, ALCEA se compromete a colaborar en la actualización de la información comercial del municipio; promover estrategias que refuercen la competitividad de las pymes locales y desarrollar acciones consensuadas con la Concejalía de Comercio.

Con este convenio, Ayuntamiento y comerciantes continúan fortaleciendo una colaboración estratégica orientada a dinamizar la actividad económica, fomentar el consumo de proximidad y reforzar la posición de Altea como destino comercial y turístico.