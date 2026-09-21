AFA Marina Baixa retoma mañana en l’Alfàs los talleres de estimulación cognitiva para personas con Alzheimer

AFA Marina Baixa ha instalado este lunes 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, una mesa informativa en el Centro de Salud de l’Alfàs del Pi, dentro de las actividades organizadas por la asociación con motivo de la Semana del Alzheimer 2026. La iniciativa ha permitido acercar a la ciudadanía información sobre esta enfermedad, sus efectos y los recursos de apoyo disponibles para las personas afectadas y sus familias.

La jornada ha servido también para recordar que este martes 22 se reanuda en l’Alfàs del Pi el proyecto de estimulación cognitiva y los talleres de atención terapéutica dirigidos a personas con Alzheimer o demencia, una iniciativa que comenzó el pasado año y que alcanza ahora su segunda edición. AFA Marina Baixa desarrolla estas sesiones todos los martes, de 17:30 a 18:50 horas, en el Hogar del Pensionista, en colaboración con la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.

La estimulación cognitiva constituye un tratamiento no farmacológico orientado a mantener, en la medida de lo posible, la autonomía, la memoria y las capacidades funcionales de las personas con Alzheimer u otras demencias. Los talleres ofrecen un espacio de atención terapéutica adaptado a las necesidades de los participantes y contribuyen también a acompañar a las familias en el proceso de convivencia con la enfermedad.

El puesto informativo instalado hoy en el Centro de Salud ha estado atendido por Sonia Barreña, terapeuta ocupacional de AFA Marina Baixa; Sonia Alonso, integrante de la Junta Directiva, y Amaya Bernaola, voluntaria de la asociación. La concejala de Sanidad y Bienestar Social, Marisa Cortés, ha realizado una visita junto al edil de Cultura, Manuel Casado, la concejala de Residentes Internacionales, Martine Mertens, y la coordinadora de Enfermería del Centro de Salud de l’Alfàs, Karen Cumbal.

Marisa Cortés ha destacado la importancia de iniciativas que contribuyen a dar visibilidad al Alzheimer y a sensibilizar a la población. “Es fundamental que la ciudadanía conozca mejor esta enfermedad y sepa que las personas afectadas y sus familias no están solas. La información, la prevención y el acompañamiento son herramientas esenciales para afrontar las demencias y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con ellas”, ha señalado.

La responsable municipal de Sanidad y Bienestar Social ha puesto también en valor la continuidad del proyecto de estimulación cognitiva en el municipio. “Que estos talleres alcancen su segundo año demuestra la importancia de mantener una atención cercana y especializada para las personas con Alzheimer y sus familias. Desde el Ayuntamiento queremos seguir apoyando iniciativas que contribuyan a preservar la autonomía y las capacidades de las personas afectadas y que, al mismo tiempo, ofrezcan acompañamiento a quienes cuidan de ellas”, ha añadido Cortés.

La concejala ha destacado asimismo el trabajo que desarrolla AFA Marina Baixa en la comarca. “Desde las administraciones debemos respaldar y acompañar la labor de las asociaciones y de las familias cuidadoras. El trabajo que realiza AFA Marina Baixa, ofreciendo atención, orientación y diferentes servicios especializados, es muy importante para muchas personas de nuestro entorno”, ha señalado.

Durante la jornada, celebrada de 9:00 a 14:00 horas, las personas que se han acercado hasta el Centro de Salud han podido conocer la labor de AFA Marina Baixa, una entidad sin ánimo de lucro creada en 1995 y gestionada por familiares y colaboradores de personas con Alzheimer. La asociación trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias y ofrece servicios como atención psicológica, asesoramiento social, fisioterapia, estimulación cognitiva y préstamo de material.

La mesa informativa de l’Alfàs del Pi forma parte del programa desarrollado por AFA Marina Baixa entre el 14 y el 21 de septiembre en diferentes municipios de la Marina Baixa con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Las actividades han incluido charlas, encuentros de convivencia, acciones informativas y de sensibilización y la II Marcha por el Alzheimer de La Vila Joiosa.

El Día Mundial del Alzheimer se conmemora cada 21 de septiembre con el objetivo de visibilizar esta enfermedad, sensibilizar a la sociedad y promover un mayor compromiso en la atención y el apoyo a las personas afectadas y a quienes ejercen como cuidadores. La jornada se integra, además, en el Mes Mundial del Alzheimer, que se celebra durante todo septiembre.