Se activa el dispositivo especial de vigilancia organizado con motivo de las Fiestas de l’Albir

La concejala titular de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez, ha agradecido en primer lugar la colaboración de todos los departamentos municipales e invitado a la ciudadanía a vivir y disfrutar unas fiestas responsables, y respetando las normas de convivencia. Hoy se ha celebrado una reunión donde han quedado perfectamente estructurados los equipos que velarán por el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Fiestas de l’Albi. Se va a desplegar un amplio operativo humano y técnico desde las áreas de Seguridad Ciudadana, Servicios Técnicos, Limpieza y Fiestas para que todo transcurra con normalidad, de la misma manera que se ha apelado a la colaboración ciudadana, para que todo discurra según lo previsto.

La Policía Local, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Autonómica y Guardia Civil, al igual que en años anteriores, montará un dispositivo especial de seguridad, que se pondrá en marcha a partir del viernes 21 de agosto para prolongarse durante todos los días de Fiesta, con el objetivo de hacer un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de la normativa vigente.

El Parque de los Eucaliptus un año más será el recinto festero del 21 al 23 de agosto. Habrá un servicio de autobuses nocturno gratuito

Coincidiendo con la celebración de las Fiestas de l’Albir, el Ayuntamiento de l’Alfàs lanzará este servicio nocturno de autobús gratuito, animando a dejar los vehículos en casa en favor de unas fiestas más seguras y responsables los días 21 y 22 de agosto. Un bus que conecta el núcleo urbano con la zona de l’Albir y las urbanizaciones.

La salida, como viene siendo habitual, será junto al parque de los Eucaliptus, en la avenida Óscar Esplà, con paradas en Tossalet, Casa de Cultura, Parque Escandinavia y rotonda San Rafael. El viernes, el autobús saldrá a las 1:30, 2:30 y 3:30 horas y el sábado, a las 1:30, 2:30, 3:30 y 4:30 horas.