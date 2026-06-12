ABRECA Y AICO firman un acuerdo de colaboración con Telpark para incentivar el consume, las compras y los servicios en Benidorm

La campaña está pensada para obsequiar con una hora de estacionamiento gratuito al realizar una compra/consumo y/o servicio mínimo de 20€ (excepto los meses de julio y agosto) en los establecimientos adheridos y que tengan expuesto la cartelería específica, con el objetivo de minimizar (dentro de lo que cabe), el miedo a ser multados y que aún hoy los clientes que acceden con su vehículo privado siguen preocupados ante la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE)en Benidorm.

Este acuerdo con la empresa concesionario de los aparcamientos públicos ubicados en la Calle Mercado, Tomás Ortuño y Ametlla de Mar en Benidorm busca que tanto los asociados a ABRECA (La Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno de Benidorm y a Aico (Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia) ponen al servicio de sus asociados una herramienta más para fidelizar a los clientes.

Pero en este acuerdo no solo los socios tienen ventajas a nivel individual, sino que ambas asociaciones y Telpark Benidorm inician una etapa de colaboración para potenciar las campañas que organizan, como por ejemplo el Benidorm Medieval, Concurso de Tapas y Pinchos, Sant Patrick, Feria Outlet, el Tapa Fest o la campaña de Navidad, con el objetivo de facilitar la asistencia y estacionamiento a todos los clientes de cualquier punto de España.