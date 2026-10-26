22 asociaciones participan en las “Jornada Comarcal de Voluntariado” celebradas en La Nucía

22 asociaciones y ONGS protagonizaron las “Jornada Comarcal de Voluntariado” en la plaça l’Almàssera de La Nucía, el pasado sábado. Un evento para dar visibilidad al trabajo altruista desinteresado que realizan voluntarias y voluntarios. Participaron asociaciones provinciales, comarcales y nucieras como AECC La Nucía, Protectora de Animales, Senderos Felinos, Grup Scout, Asoc. Jubilados y Pensionistas, Protección Civil, Associació de Dones, Associació de Penyes…etc.

Esta “Jornada Comarcal de Voluntariado” de la Diputación de Alicante en la Marina Baixa contó con la presencia de Loreto Serrano, Diputada de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Cooperación y Voluntariado, Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Diputado de Deportes. También asistieron los concejales Gemma Márquez, Serafín López, Jessica Gommans, Pedro Lloret, Sergio Villalba y Cristóbal Llorens.

22 asociaciones

En la plaça de l’Almàssera se instalaron 22 carpas-stand en las que cada una de las asociaciones y ONG’S dieron a conocer su trabajo altruista y desinteresado, informando al público asistente, e incluso captando nuevos voluntarios y voluntarias para sus proyectos solidarios. Ese era uno de los objetivos de esta “Jornada Comarcal de Voluntariado” en la Marina Baixa de la Diputación de Alicante, “dar visibilidad al voluntariado y a sus asociaciones y sus programas de acción para mejorar la sociedad”.

Las 22 asociaciones que participaron en esta jornada de voluntariado en La Nucía fueron: Asociación Alicantina de Familias Numerosas (ASAFAM), Asociación Integra Marina Baixa, Protectora de Animales La Nucía, Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Nucía, Protección Civil La Nucía, APAEX-Benidorm Marina Baixa, Grup Scout La Nucia, Associació de Dones de La Nucía, Asociación Doble Amor, AFA- Marina Baixa, Programa de Alimentos de La Nucía, Anémona G.A.M.C.M, Associació de Penyes La Nucia, Asociación AHEDYSIA; APARME- Asociación Parkinson Mediterráneo, AFEM Marina Baixa (Asociación de familiares y enfermos mentales de la Marina Baixa), Asociación Eleos, Senderos Felinos La Nucía, Asociación Española contra el Cáncer La Nucía, ASMIBE- Asociación de Personas con Discapacidad de Benidorm y Comarca, GEIR-K9 y la Unión Diabéticos Alicante (UDA).

Magia, música y talleres

Como animación de la “Jornadas de Voluntariado” en la plaça l’Almássera de La Nucía contó con “Magia” con el Mago Ati y la actuación musical del grupo local “The Boliquets”, así como talleres infantiles, simulador de realidad virtual y castillos hinchables, que atrajo a público de todas las edades.