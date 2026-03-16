Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

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El equipo franjiverde, en descenso

Felipe Canals

Elche |

El Elche encara las últimas diez jornadas de Liga en descenso. La derrota en el Santiago Bernabéu y el triunfo del Mallorca sobre el Espanyol envían a los franjiverdes a la zona roja por primera vez esta temporada. Este sábado, Elche-Mallorca en el Martínez Valero.

El club ilicitano cierra filas en torno a Sarabia, a pesar de las once jornadas sin ganar. Una parte de la afición pide un cambio en el banquillo, pero el técnico vasco dirigirá este sábado al Elche frente al conjunto bermellón.

Analizamos el Real Madrid-Elche con Óscar Manteca, Josema San-Matías, Jorge Torres y José Maldyny.

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