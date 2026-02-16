Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche sigue inmerso en una mala dinámica de resultados y, a pesar de realizar un gran partido, no pudo pasar del empate ante Osasuna en el Martínez Valero. El equipo ilicitano se queda a un punto de la zona de descenso y ya acumula siete jornadas sin conocer el triunfo.

Este viernes abrirá una nueva jornada en San Mamés ante el Athletic Club. El cuadro de Ernesto Valverde acumula dos triunfos consecutivos, ante Levante y Oviedo. Los franjiverdes tratarán de lograr su primer triunfo del curso a domicilio.

Analizamos el momento del Elche con Josema San-Matías, Ramón Villagordo, José Maldyny y Óscar Manteca.