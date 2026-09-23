Vox Elche pide a la Corporación exigir al Gobierno central el refuerzo de seguridad en la frontera de Ceuta y Melilla

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Elche ha registrado una Moción para su debate en el pleno municipal de este mes de septiembre en la que reclama al Gobierno de España un refuerzo “permanentemente” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla.

La formación ultraconservadora exige “el despliegue de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las fronteras, incluyendo la presencia de la Armada Española en la delimitación marítima, para impedir violaciones del perímetro y garantizar la integridad territorial”. Para lograrlo, propone articular un Mando Integrado de Gestión de las Fronteras Exteriores del norte de África que coordine bajo una dirección operativa común a militares, servicios de inteligencia, cuerpos de seguridad y aduanas.

La Moción que plantea Vox también apunta a la necesidad de reconocer explícitamente como profesión de riesgo el servicio que prestan la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y los militares, así como que solicita culminar las infraestructuras permanentes de protección fronteriza, como la ampliación de los espigones del Tarajal y Benzú en Ceuta.