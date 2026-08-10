Villena contará con dos campañas de bonos consumo con un impacto total de 1,13 millones de euros

La ciudad de Villena contará con dos campañas de bonos consumo con un impacto total en la ciudad de 1,13 millones de euros. La primera campaña comenzará a final de septiembre con fondos municipales y en noviembre se activará la propuesta planteada con la aportación de la Diputación Provincial de Alicante.

Los bonos consumo de septiembre comenzarán su comercialización del 28 de septiembre al 28 de octubre, estableciendo dos días (29 y 30 de septiembre) para su compra presencial, destinada a mayores de 60 años con dificultades de acceso a su adquisición 'online'. La edición de noviembre se prevé que comience el día 9 hasta el 20 de dicho mes.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán ha explicado que la campaña "contará con 110.000 euros procedentes de fondos municipales".

En esta edición se ve incrementada la cantidad máxima como resultado de la experiencia de las ediciones anteriores y la demanda de disponer de bonos con mayor cuantía para compras más voluminosas.

Asimismo, la edil de Comercio, Paula García, ha añadido que "en la campaña de septiembre-octubre se podrá adquirir un máximo de bonos por valor de 100 euros, que se completa con otros 100 euros aportados por los fondos municipales, lo que permite realizar compras de hasta 200 euros".

En el caso de la fase de bono consumos previsto con la aportación de la Diputación Provincial de Alicante para noviembre, la cantidad máxima se establece en los 200 euros, lo que representa una compra de 400 euros.