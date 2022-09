“Venir al Villarreal era un paso adelante en mi carrera que venía buscando hace tiempo”

Johan Mojica ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Villarreal. El internacional colombiano debutó ayer con su nuevo equipo, en la Conference League, y lo hizo con una destacada actuación, dando su primera asistencia como jugador del equipo castellonense en la acción del gol de Samu Chukwueze.

Mojica ha explicado los motivos que le llevaron a aceptar dar este paso: “Me animó Villarreal. El nombre ya es grande y su manera de jugar me encanta. Me había enfrentado muchas veces a este equipo y la iniciativa de juego y el buen trato que le dan al balón me gusta mucho”. “La confianza que han tenido y han depositado en mis condiciones me han llenado bastante para venir aquí”, ha señalado.

El lateral colombiano apenas se ha referido a su pasado en el Elche, ni a los pitos que recibió en el partido del pasado domingo cuando ambos se reencontraron. Mojica sólo piensa en amarillo y no ha parado a la hora de elogiar a su nuevo equipo: “El estilo de juego se presta mucho para mis condiciones y creo que se puede aportar mucho con mi fútbol al equipo. Por eso tomé la decisión. No lo pensé mucho porque era un paso hacia adelante en mi carrera que hace tiempo venía buscando y trabajando”.

Además, Mojica ha resaltado la importancia que para él tenga disputar competición europea, lo que le permitirá afrontar dos partidos por semana: “Estoy agradecido por la confianza. Muy contento de que se jueguen competiciones europeas porque, como se dice en Colombia, estoy que me juego. Eso de competir miércoles y domingo me gusta bastante. Espero tener regularidad, siempre respetando al míster y al compañero que tengo al lado en mi posición”.