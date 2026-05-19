Este pasado lunes

Elche celebra los 25 años del Misteri como Patrimonio de la Humanidad procesionando con la Virgen de la Asunción

El viernes se disfrutará de un espectáculo de drones

David Alberola García

Elche |

Elche ha celebrado los 25 años del Misteri como Patrimonio de la Humanidad procesionando con la Virgen de la Asunción.
Elche ha celebrado los 25 años del Misteri como Patrimonio de la Humanidad procesionando con la Virgen de la Asunción. | Ayuntamiento de Elche

Elche ha celebrado este pasado lunes, día 18 de mayo, el vigesimoquinto aniversario de la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

La celebración arrancó a las 15:45 horas con un volteo de campanas en la basílica de Santa María, rememorando la hora exacta en la que en el año 2001 se anunció esa declaración por parte de la Unesco. Además, se disparó una cohetà desde el Paseo de Jaca.

A las 18:30 horas tuvo lugar un acto institucional en la ermita de San Sebastián, en el Museo de La Festa, durante el que se va a entregar la medalla del Patronato del Misteri d’Elx a la Virgen de la Asunción como Protectora de Honor.

Posteriormente, se desarrolló una Misa de Acción de Gracias en la basílica de Santa María con la intervención de la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx, que además finalizará con una procesión por los alrededores de la basílica.

El próximo acto: un espectáculo de drones

El programa de actos conmemorativos va a continuar este próximo viernes con la puesta en escena de un espectáculo de drones en el Paseo de Jaca bajo el título ‘Instantes de la Festa. Otra Mirada’ y actos programados culminarán el 11 de junio con un concierto del reconocido compositor Marco Frisina junto a la Capella, la Escolanía y la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Elx.

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