La UMH de Elche se supera y logra el segundo puesto en la en la Shell Eco Marathon con un vehículo que recorre 1.829 kilómetros con un litro de etanol

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha logrado el segundo puesto en la categoría de prototipo impulsado por motor de combustión interna de la Shell Eco-Marathon Europe and Africa 2026.

El vehículo ‘Dátil’26’ ha logrado recorrer 1.829 kilómetros con un litro de combustible, concretamente etanol.

Con ello, el equipo de estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica de la UMH de Elche ha obtenido el mejor registro de todas las participaciones de la institución académica en la competición.

La Shell Eco-Marathon Europe and Africa 2026 es una competición de automovilismo eficiente que se ha disputado entre los días 24 y 28 de este mes de junio en el circuito polaco de Silesia Ring.

El torneo ha reunido a más de 2.000 estudiantes de 120 equipos de universidades e institutos internacionales.

En la edición del año 2025, el equipo que representó a la UMH consiguió el tercer puesto con una marca de 1.473 km/l de combustible.

Además, la institución universitaria ilicitana lleva varios años consecutivos clasificando en el top 5 de la competición.

Este año, el equipo de la UMH de Elche ha estado formado por 16 alumnos y alumnas de los Grados en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. Ocho de esos alumnos han viajado a la competición internacional, capitaneados por la estudiante Lucía Muñoz Bordera y coordinados por David Abellán López, el profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la UMH.

El vehículo de este año, bautizado como ‘Dátil 26’, ha sido una evolución del de años anteriores.

El chasis, hecho íntegramente en fibra de carbono, tiene una forma aerodinámica de gota de agua y unas dimensiones de 3 metros de largo, 60 cm de ancho, 50 cm de alto y 30 kg de peso. Este año los esfuerzos han ido orientados a estudiar distintos neumáticos y la resistencia a rodadura, buscando la combinación de parámetros de rodadura del vehículo que optimicen el consumo. El equipo también ha desarrollado un banco de potencia y ha preparado diferentes estrategias de gestión eléctrica del motor para reducir el consumo eléctrico.