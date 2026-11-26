La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha anunciado este jueves que va a investir Doctora Honoris Causa a la psicóloga María Victoria del Barrio Gándara. Lo va a hacer durante la festividad de Santo Tomás que se celebrará el próximo 28 de enero.

La madrina de la futura Honoris Causa es la catedrática del Departamento de Psicología de la Salud de la UMH Mireia Orgilés.

María Victoria Barrio es Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid en 1961, diplomada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Psicología por la Universitat de València en 1979.

Especializado en Psicopatología del Lenguaje y Psicopatología Infantil, fue una precursora de la intervención clínica infantil desde las ciencias del conocimiento que se concretó en su colaboración con el entonces Hospital Provincial de València y en la creación del Gabinete Municipal de Torrent para la asistencia en centros educativos.

Actualmente, es profesora emérita del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y su investigación se centra en el campo de las emociones infantiles, especialmente depresión, ansiedad e ira, y es autora de numerosos artículos y capítulos de libros relacionados con este ámbito.