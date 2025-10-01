La UMH de Elche y el CSIC crean unidad asociada de I+D+i en Biotecnología Sanitaria

El Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y el Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han constituido una unidad asociada de I+D+i en Biotecnología Sanitaria.

Desde la UMH de Elche se ha destacado que la creación de ese nuevo servicio refuerza el posicionamiento del Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria en la investigación biomédica avanzada y fija una alianza con el Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, que es el centro de referencia nacional en descubrimiento de fármacos y con una sólida vinculación con la industria farmacéutica.

Las mismas fuentes han puesto de manifiesto que las unidades asociadas de I+D+i al CSIC constituyen un marco de colaboración científica y tecnológica de alto nivel, diseñado para potenciar la cooperación entre instituciones, incrementar la competitividad investigadora y favorecer la transferencia de conocimiento en beneficio de la sociedad.

Líneas de investigación

Las líneas de investigación conjuntas que se van a impulsar pasan por centrar en los principales retos de la biotecnología sanitaria como el cáncer, los procesos neurodegenerativos, el dolor, la diabetes y las enfermedades infecciosas, así como en el diseño y desarrollo de nuevas entidades químicas con aplicaciones en biosensores, sondas, nanomedicina para imagen, diagnóstico y transporte de fármacos.