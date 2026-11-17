La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche avanza en el ajardinamiento de su campus en la ciudad ilicitana donde, tras una inversión superior a los 176.000 euros y cuatro meses de ejecución, ya han concluido las obras desarrolladas en el entorno del edificio Torreblanca.

Se ha actuado en el ajardinamiento entre ese edificio y la avenida de la universidad, en un área que se ha bautizado como ‘Laboratorio Vivo UMH’ dado que en ella se han plantado especies vegetales procedentes de distintos países resistentes a sequias cuyo comportamiento ante el poco riego va a poder ser analizado.

Otra parte importante de la obra se ha centrado en el vial peatonal de entrada al campus de la UMH desde la avenida de la universidad. En este sentido, se ha ejecutado un vial de hormigón y se ha mejorado el espacio de jardinería que delimita el vial, que se ha dotado de un alumbrado de alta eficiencia.

En este momento, se encuentra en desarrollo la urbanización del entorno del edificio Rectorado y Consejo Social, del Quorum I y La Valona, mientras que, en los próximos años, se seguirá trabajando en la zona perimetral de la avenida de la UNESCO para concluir con la urbanización total del campus.