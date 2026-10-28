Los trabajos arqueológicos en los baños árabes junto al Mercado Central de Elche sacan a la luz un capitel andalusí de entre los siglos X y XI

Las excavaciones arqueológicas en los restos de los baños árabes encontrados en la plaza de la Fruita de Elche, junto al acceso principal al viejo Mercado Central, han sacado a luz un capitel andalusí y un fuste de columna de piedra caliza.

Ambos elementos han aparecido en la zona norte de la sala caliente de los antaño baños árabes y fueron reutilizados como material de relleno durante una reforma de época cristiana.

Tras la extracción, las piezas han sido trasladadas al laboratorio para su limpieza y estudio. Actualmente se encuentran en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE).

El capitel (pieza que corona una columna y suele tener una función decorativa y de apoyo) es de estilo corintizante y se ha datado entre el siglo X y principios del XI, y va a ser incorporado al patrimonio museístico de la ciudad.

El arqueólogo municipal ilicitano, Víctor Cañavate, ha explicado que la pieza presenta “dos coronas de hojas simplificadas” y elementos decorativos vinculados al mundo islámico mientras que el fuste (la parte alargada de la columna) hallado junto a ella tiene una sección hexagonal y conserva señales de elaboración.

El alcalde, Pablo Ruz, ha destacado que se trata del “primer capitel islámico encontrado en la ciudad” y ha señalado que el hallazgo aporta nuevos datos sobre la Elche andalusí.

Las excavaciones también han documentado otros espacios del complejo, entre ellos la leñera, el horno, una bañera de inmersión de agua caliente y unas escaleras que comunicaban con dependencias situadas bajo la actual calle.

Los trabajos arqueológicos han concluido y ahora se ejecuta el pilotaje que servirá de base para la futura musealización del recinto, en una intervención que prevé consolidar las estructuras conservadas y crear un espacio que permita comprender la organización y el funcionamiento de los baños en época andalusí.