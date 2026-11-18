Este miércoles va a ser una jornada con un ascenso más que notable de las temperaturas máximas en la que, además, habrá nubosidad variable y viento de poniente, puntualmente moderado hacia mediodía.

El termómetro se va a disparar en Elche y Crevillent hasta los 28 grados centígrados, mientras que se quedará en 27 en Santa Pola.

Es una situación puntual porque las temperaturas bajarán mañana jueves todo lo que van a ascender hoy.

Asimismo, mañana se espera viento de poniente que soplará con algunas rachas algo fuertes que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Será un viento que dejará sensaciones frescas.