Las temperaturas máximas vuelven a repuntar en Elche, Crevillent y Santa Pola

El sol se va a volver a imponer a las nubes este jueves en el cielo de los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

La previsión meteorológica apunta a un día con temperaturas en ascenso y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

El termómetro va a rondar valores máximos en Elche y Crevillent de 18 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 17.

De cara a este viernes se espera un día soleado con un ascenso notable de las temperaturas y viento en general flojo con predominio del suroeste.

Por su parte, el fin de semana se presenta con descenso de las temperaturas. El sábado se vivirá el paso de un frente que un día con nubes y claros y posibilidad alguna precipitación débil, más probable durante la mañana.

El domingo será soleado.