Sindicatos y entidades de Elche se suman a la huelga general del 11 de noviembre

Los sindicatos UGT, CCOO, STPV, junto a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) Elx-Crevillent y el Sindicato de Inquilinas de Elche, creado hace unas semanas en el municipio ilicitano, han anunciado este viernes su apoyo a la huelga general que se ha convocado en España para el próximo 11 de noviembre.

Representantes de esas entidades han hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para secundar ese para general en el que se va a reivindicar que el derecho a la vivienda sea efectivo para garantizar el acceso a todos los ciudadanos a una vivienda digna.

Ese 11 de noviembre, que será miércoles, los sindicatos CCOO y UGT desplegarán piquetes informativos en los centros de trabajo, al tiempo que en Elche se desarrollará por la tarde, a partir de las 18:00 horas, una manifestación que partirá de la plaza de L’Algeps.

Desde la PAH Elx-Crevillent y desde el nuevo Sindicato de Inquilinas de Elche se ha incidido en denunciar las grandes dificultades de acceso a la vivienda a la que se enfrentan actualmente muchas familias y jóvenes.