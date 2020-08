La concejalía de Seguridad de Elche recomienda no organizar eventos de más de diez personas

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Elche, Ramón Abad, ha informado en una rueda de prensa sobre la puesta en marcha, este martes 18 de agosto, de algunas medidas de seguridad más restrictivas, para frenar la propagación del virus.

Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Policía Local de Elche han detectado el uso generalizado de las mascarillas, la práctica del distanciamiento social y la no participación en eventos con mucha aglomeración. Sin embargo, desde la concejalía de Seguridad afirman que todavía queda mucho por mejorar con respecto al cumplimiento de las normas de seguridad frente a la covid-19. Desde que se decretó, el pasado 17 de julio, el uso obligatorio de las mascarillas, la Policía Local de Elche ha puesto 3246 propuestas de sanción por no llevar la máscara o hacer un uso indebido de la misma.

Abad ha hecho hincapié en que el virus sigue ahí y “no es ninguna broma”, por lo que la población debería seguir cumpliendo con todas las recomendaciones, sobre todo ahora que se acerca el mes de septiembre y con él, la vuelta de las vacaciones. Además, insiste en que la medida más eficiente para evitar la propagación del virus es el uso correcto de la mascarilla. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejercerán el máximo rigor sancionador frente aquellas personas que no cumplan con la normativa establecida. “Entendemos que la etapa de pedagogía y explicación ya ha pasado y por lo tanto tenemos que ser conscientes, consecuentes y altamente disciplinados”, afirma el concejal Ramón Abad. En esta rueda de prensa, también se ha hablado de las sanciones impuestas durante fin de semana de 'no fiestas' de agosto. Entre los días 13 y 14 de agosto se pusieron más de 850 sanciones por el uso incorrecto de la mascarilla. Casi 180 por consumo de alcohol y ocho inspecciones a establecimientos, entre otras. Además, la Policía Local impidió durante la Nit de la Roà la celebración de una fiesta en la terraza de una cafetería, a la que estaba previsto que asistieran casi 300 personas.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han aprobado en todo el territorio nacional el cierre de establecimientos en cuanto al ocio nocturno (discoteca, salas de baile, pubs). La normativa entra en vigor mañana. Asimismo, también hay otras medidas que afectan de lleno al sector de la hostelería. Entre ellas destacan, la garantía del metro y medio de distancia entre clientes en barra y terraza y la prohibición de mesas con más diez personas, siempre cumpliendo con el distanciamiento interpersonal de metro y medio. Los bares deberán cerrar sus puertas a la una de la madrugada, quedando sin efecto la ordenanza municipal que permitía en verano a los bares cerrar a las dos de la madrugada.

Otra de las medidas es que a partir de mañana no se podrá fumar en vía pública siempre que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de dos metros. El concejal insiste que las personas fumadoras deberán mostrar mucha “empatía” y que será necesario su esfuerzo para frenar la pandemia.

También se han anunciado medidas enfocadas a las residencias de mayores. En primer lugar, pruebas PCR para todos aquellos nuevos residentes, así como para el personal que regrese de sus vacaciones. Se limitarán las visitas a una al día y se va a limitar también las salidas de los mayores a visitar a sus familiares sobre todo los fines de semana.

Otras de las medidas que se ponen en marcha en las Comunidades Autónomas serán cribados y pruebas PCR en urbanizaciones o edificios donde aparezca algún caso positivo. Desde el Ayuntamiento de Elche han recordado que no es momento de hacer botellones y que habrá una estrecha vigilancia para evitarlos. Las autoridades recomiendan quedar con grupos cerrados de personas, por ejemplo encuentros entre aquellas personas que compartan el mismo domicilio, y si en algún caso se hacen reuniones privadas, que estas no superen los diez asistentes, ya que a partir de esta cifra se complica mucho más el trabajo de los rastreadores.