El sector de componentes para el calzado de Elche, Villena y Petrer está presente en Lineapelle London

Tres empresas de las comarcas del Vinalopó participan hoy en el certamen Lienapelle London del sector de componentes para el calzado, que es un encuentro profesional de carácter selecto, diseñado con el fin de conectar a fabricantes de tejidos, sintéticos, pieles, componentes para el calzado y accesorios con diseñadores, estilistas, consultoras de moda y marcas británicas de alta gama.

Se han desplazado a Londres una empresa del sector de componentes para el calzado de Elche, otra de Petrer y una de Villena.

Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado se ha destacado que Lineapelle London destaca dentro del calendario internacional por su formato boutique, su alto nivel de especialización y su riguroso criterio de selección.

Además, la Patronal del sector de componentes para el calzado ha incidido en que, a diferencia de otros certámenes de mayor dimensión, este evento concentra una oferta muy cualificada y orientada a la prescripción, favoreciendo el contacto directo entre proveedores y equipos creativos, así como responsables de compras de las principales firmas del mercado británico.

La feria se configura, además, como un escaparate para exhibir las tendencias para la temporada otoño-invierno 2027-2028.

Las colecciones que se presentan en Londres permiten anticipar materiales, acabados, texturas, colores, accesorios y soluciones técnicas que posteriormente serán incorporados por diseñadores y marcas en sus próximas líneas de calzado y marroquinería.

España es el segundo país con mayor número de expositores, representando el 73% de las empresas con stand.

Para la Patronal del sector de componentes para el calzado, la participación española en Lineapelle London constituye una actuación estratégica dentro del proceso de internacionalización de las empresas. En un momento de elevada competencia global, la presencia en ferias especializadas permite defender el valor industrial de las empresas españolas, abrir nuevas oportunidades comerciales, consolidar relaciones con marcas internacionales y visibilizar la capacidad del sector para aportar innovación, diseño y calidad a la cadena de valor del calzado y la marroquinería.