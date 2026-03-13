Sarabia: "No vamos a ser el Getafe, pero hay cosas de ellos que tenemos que hacer"

El Elche visita el Santiago Bernabéu este sábado desde las 21:00 horas con el objetivo de dar la sorpresa ante un Real Madrid con la moral por las nubes tras vencer al Manchester City en Champions League. Los franjiverdes acumulan diez jornadas sin vencer y están al borde de la zona de descenso.

Eder Sarabia ha confirmado la recuperación de Pedro Bigas, por lo que formará parte de la lista de convocados. John Chetauya y Héctor Fort son las bajas para la visita al Real Madrid. Podría haber novedades en el once, con la presencia de Martim Neto y André da Silva en el equipo titular.

"Quizá sea el día en el que nos toque", ha dicho Sarabia sobre la mala racha de resultados del Elche. "Nuestra mentalidad y la idea es ganar", ha añadido el preparador bilbaíno. El cuadro ilicitano tiene ejemplos recientes, como Osasuna o Getafe, de rivales que se han llevado el botín ante los merengues.

Sarabia ha descartado un cambio de estilo en el Santiago Bernabéu y se ha referido a la última derrota del conjunto blanco en Liga: "No vamos a ser el Getafe, pero hay cosas de ellos que tenemos que hacer". El técnico vasco ha pronosticado un "partido distinto" al de la primera vuelta y ha enfatizado en que su equipo será "valiente" desde el inicio.

El descenso está cerca y el partido del próximo fin de semana ante el Mallorca puede ser una final anticipada, pero el Elche no 'tira' el encuentro en Chamartín. "No le he dedicado ni un segundo a pensar en mi futuro", ha aseverado Sarabia sobre las posibles consecuencias que podría tener prolongar la mala racha.

Por último, ha alabado a jugadores importantes del Real Madrid como Courtois o Valverde. "Siempre les meto en el mejor once del mundo", ha comentado. También ha destacado el papel de Vincius: "Creo que jugará".