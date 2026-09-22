Sara Martínez se proclama campeona autonómica de larga distancia.

La ilicitana Sara Martínez Guillén, del KZM Elche Club Natación, se ha proclamado campeona autonómica de larga distancia en aguas abiertas. Lo hizo este sábado en Gandía, consiguiendo el oro en la prueba de 2.500 metros en el mar, dentro del Campeonato Autonómico de Larga Distancia de Aguas Abiertas.

El logro de Sara Martínez es muy meritorio, pues la deportista está cursando segundo de carrera en la universidad y está compaginando sus estudios con su vida personal y deportiva. Un ejemplo, sin ninguna duda, para los más pequeños del club que sueñan con conseguir medallas.

Desde la entidad felicitan a la deportista de Elche por proclamarse campeona autonómica junior. Sara seguirá peleando por tratar de alcanzar sus metas a nivel deportivo.