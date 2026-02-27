En la Conselleria de Vivienda

La santapolera Trinidad Ortiz, nueva directora general de Innovación y Transformación Urbana

Va a compaginar ese cargo con el de concejala de Urbanismo en Santa Pola

Trinidad Ortiz, nueva directora general de Innovación y Transformación Urbana.
Trinidad Ortiz, nueva directora general de Innovación y Transformación Urbana. | Ayuntamiento de Santa Pola

Trinidad Ortiz, concejala de Urbanismo y Tercera Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Santa Pola, ha sido nombrada este viernes por el Pleno del Consell como nueva directora general de Innovación y Transformación Urbana en la Conselleria de Vivienda.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, la intención de Trinidad Ortiz es la de compaginar esa responsabilidad en el gobierno autonómico con las competencias de gobierno que ostenta en el Ayuntamiento santapolero.

La nueva directora general de Innovación y Transformación Urbana se ha mostrado “muy agradecida” tras un nombramiento que ha considerado que “también es una gran oportunidad para Santa Pola”.

