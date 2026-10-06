Santa Pola reivindica de nuevo a Sanidad contar con una ambulancia SAMU todo el año

El Ayuntamiento de Santa Pola ha planteado de nuevo a la Conselleria de Sanidad la reivindicación de que se dote a la localidad con una base del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), permanente durante los doce meses del año y que ofrezca el servicio con horario 24 horas.

La petición ha sido trasladada al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una reunión en la que han participado la alcaldesa santapolera, Loreto Serrano, y el concejal de Sanidad, Borja Merino.

En la actualidad, Santa Pola tiene base del SAMU durante los meses de verano (julio, agosto y los primeros días de septiembre hasta la finalización de las fiestas patronales). El resto del año la localidad es atendida por las ambulancias de ese servicio que tienen base en Elche.

Desde el Ayuntamiento de Santa Pola se ha argumentado la necesidad de disponer de una ambulancia SAMU los 365 días en que la villa marinera ha experimentado un importante incremento de la población en los últimos años hasta rebasar la cifra de 40.000 habitantes.

Refuerzo en la asistencia sanitaria

Por otro lado, en la reunión se ha abordado la necesidad de reforzar la asistencia sanitaria en general en los periodos estivales y se ha trasladado al conseller las quejas recibidas por demoras en atención primaria, motivadas por la falta de profesionales sanitarios en el territorio nacional.

Además, se ha realizado un análisis de la situación actual del proyecto y la gestión del futuro consultorio auxiliar que se va a construir en Gran Alacant. En este sentido, el Ayuntamiento ha iniciado el expediente de contratación de las obras de urbanización de la parcela donde irá ubicado, en la calle Monte de Santa Pola, para construir los viales del futuro centro médico.